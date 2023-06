Mi curo di te Successo in classe

Uso responsabile dell’acqua. Successo del progetto "Mi curo di te"Sono oltre 10.000 gli studenti delle 124 scuole toscane che hanno aderito, all’edizione 20222023 del programma di educazione ambientale promosso da WWF Italia e Regina , Gruppo Sofidel di Porcari per scoprire, conoscere e amare il pianeta. Il progetto fa parte di RiGenerazione Scuola, il Piano nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la transizione ecologica e culturale delle scuole italiane. La nona edizione del progetto ha condotto bambini e ragazzi a confrontarsi sui temi della scarsità e dell’inquinamento dell’acqua e sull’impatto di questi fenomeni sullo stato di salute di oceani, mari, fiumi e laghi. Gli insegnanti delle classi hanno scaricato dal sito dedicato il kit educativo con schede didattiche, giochi interattivi e quiz digitali stimolando la curiosità degli studenti e motivandoli all’adozione di comportamenti sostenibili. Gli studenti hanno anche dato via libera alla loro creatività realizzando un progetto per raccontare dettagli ed emozioni suscitate dal percorso svolto; per sensibilizzare su un uso responsabile della risorsa idrica e sui gesti quotidiani che ciascuno può adottare per contribuire a limitare gli sprechi di acqua.