Mezza maratona sulle Mura Torna la corsa più bella

Obiettivo dichiarato dagli organizzatori: raggiungere quota mille agonisti in “pista” per questa ottava edizione della Lucca Half Marathon in programma per domenica 7 maggio, partenza alle 9 dal Baluardo San Salvatore. E, in scia, lo start della suggestiva “Lucchesina”, passeggiata ludico-motoria per tutti, che torna dopo 4 anni di assenza.

Il conto alla rovescia è iniziato, come hanno sottolineato i vertici dell’Asd Lucca Marathon insieme all’assessore allo sport Fabio Barsanti che ieri hanno virtualmente tagliato il nastro dell’evento nella sede della Ego, main sponsor.

“Ad oggi siamo a quota 670 iscrizioni per la mezza maratona, e 100 per la Lucchesina – hanno informato Francesco Rosi e Roberto di Muro, referenti della società – Ci auguriamo di arrivare e superare quota mille per la competitiva e 500 per la Lucchesina, su quest’ultima a far la differenza è sempre il meteo”. Per l’assessore Barsanti l’appuntamento è non solo sportivo: “Ringrazio gli organizzatori per questa opportunità preziosa di promozione della nostra città”, ha sottolineato. L’ottava edizione della Half Marathon si svolgerà lungo lo stesso percorso omologato nel 2022 che ha ricevuto apprezzamenti per scorrevolezza, velocità, e impatto minimo per la città: un circuito che si replica due volte, partenza e arrivo dal Baluardo San Salvatore. Il percorso sarà sulle Mura in direzione piazzale Verdi, in senso antiorario, per poi scendere e uscire dalla Porta Sant’Anna. In centro gli agonisti toccheranno via Vittorio Veneto, piazza San Michele, via Beccheria, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Martino, via del Molinetto, Corso Garibaldi. Il premio per tutti coloro che arriveranno al traguardo sarà la bellissima medaglia che raffigura Porta Santa Maria. Anche la Lucchesina partirà dal Baluardo San Salvatore e attraverserà alcune zone del centro, per l’occasione sarà interdetta a tutto il traffico veicolare la Porta Sant’Anna. Ci saranno circa 200 persone lungo il percorso, tra volontari e personale qualificato. Ci si può iscrivere fino alle 9 del giorno stesso, il 7 maggio, e anche quest’anno si potranno dare in beneficenza i 5 euro della cauzione del chip che andranno a favore del Villaggio del Fanciullo e della Fondazione il Cuore che si scioglie.

