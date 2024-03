Metti un “like“ allo sport. Perché è condivisione vera

Sappiamo tutti che fare sport è molto importante per la nostra salute, migliora l’umore e la concentrazione, aiuta la regolarità del sonno, migliora l’autostima e riduce lo stress, ma c’è anche un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione ed è quello sociale. Lo sport è soprattutto un modo per conoscere nuove persone e integrarsi sempre più nella società. Uno dei fondamenti dello sport è quello di portare i ragazzi a vivere in un gruppo, a sentirsi parte di qualcosa, di un determinato insieme sociale.

Questo, infatti, viene considerato da molti sociologi uno dei bisogni primari di ciascun individuo, senza il quale nessuno riuscirebbe a vivere in una condizione di normalità e in armonia con se stesso; per questo motivo molti studi ritengono che sia molto importante praticare sport fin da piccoli. Lo sport è appunto un fenomeno sociale universalmente apprezzato ed amato. E’ capace di unire genti, culture, etnie diverse in tutte le zone del globo per seguire un evento. Lo sport libera la mente, è quel momento in cui puoi essere te stesso e far emergere il tuo potenziale. In effetti lo sport è in grado di suscitare nuove emozioni e - perché no? - di cambiare il mondo. Tutto ciò che lo sport ci regala non può in nessun modo essere sostituito dai social. Con la tecnologia a noi sembra magari di interagire con una persona, ma in realtà non è qui con noi. Lo sport è un “viaggio nella realtà” fatto anche di sconfitte, fatica, sudore e gioie, rende più reale la vita. Lo sport è un momento di svago e di libertà, fai gioco di squadra, incontri nuovi amici e respiri l’aria fresca. Il pericolo dei social è quello di diventare asociali e rinchiudersi in casa con i propri stati di ansia, sintomi depressivi e stress.

Ognuno ha una passione diversa: calcio, pallavolo, basket, danza ecc... ma in ciascuno sport c’è sempre un obiettivo da raggiungere per il quale ti devi impegnare, allenare e non abbatterti mai perché prima o poi quell’obiettivo, se ti metti di buona volontà, lo raggiungerai. Ma se non ci impegniamo non arriveremo mai da nessuna parte, anche i grandi calciatori, le pallavoliste, gli sciatori, i nuotatori non è per magia che sono così forti. Si sono posti un obiettivo e si sono

sempre allenati, impegnati e sforzati e lo fanno ogni giorno per migliorare ancora di più. Quando

hai un sogno non devi mai abbatterti ma continuare perché “se lo puoi sognare lo puoi

realizzare”.