“Mettere i propri doni a servizio l’una dell’altra a Lucca”: ecco la missionarietà della Chiesa

La nuova organizzazione prevede che i parroci insieme avranno la cura pastorale delle sei parrocchie e svolgeranno servizi specifici. Referente per le questioni amministrative e burocratiche sarà ciascun parroco moderatore; referente per la pastorale delle nuove generazioni sarà don Luca Bassetti; referente per la pastorale delle famiglie sarà p. Andrea Cardullo FFB con il diacono Gaetano Cangemi; referente per la pastorale degli adulti sarà don Alessio Barsocchi con il diacono Gaetano Cangemi; referente per la pastorale della carità sarà don Lucio Malanca; referente per la pastorale della liturgia (gruppi liturgici e cori) sarà don Piero Ciardella; referente per la pastorale della salute sarà don Piero Ciardella.

"Superate le difficoltà della fase iniziale – dichiara l’arcivescovo, mons. Paolo Giulietti – questo nuovo assetto comporterà un notevole progresso per la vita delle singole Parrocchie, invitate a mettere i propri doni e le proprie esperienze a servizio l’una dell’altra. L’integrazione pastorale favorirà anche un diverso rapporto con il territorio, nel segno di una più convinta missionarietà. In questa logica dello scambio dei doni non solo i presbiteri e il diacono, ma ogni collaboratore pastorale e ogni singolo fedele dovrà sentirsi parte viva di una comunità più grande".