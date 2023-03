Metropolitana di superficie Capannori, Altopascio e Porcari chiedono di estendere il progetto

La volontà è chiara. Estendere il progetto della metropolitana di superficie Livorno-Pisa-Lucca anche ai territori di Capannori, Porcari e Altopascio. Questa la richiesta avanzata dagli assessori all’Ambiente dei Comuni di Capannori, Giordano Del Chiaro, di Porcari, Franco Fanucchi e di Altopascio, Daniel Toci, contenuta nella lettera inviata all’assessore alla Mobilità del Comune di Livorno Giovanna Cepparello, che nei giorni scorsi ha annunciato l’avvio di uno studio di fattibilità, finanziato dal Ministero, della nuova metropolitana di superficie.

I tre Comuni della Piana, ritenendo importante per i loro territori quest’opera improntata ad una mobilità sostenibile con ricadute positive sulla qualità dell’aria, si rendono disponibili a collaborare alla stesura del piano e a compartecipare alla sua realizzazione.

"Abbiamo appreso con soddisfazione la decisione del Comune di Livorno di stanziare una somma per avviare lo studio di fattibilità per una ferrotranvia che unisca le città di Livorno, Pisa e Lucca. Si tratta di un segnale concreto verso un’idea di mobilità efficiente e sostenibile all’interno di una delle aree più sviluppate della Toscana - affermano gli amministratori di Capannori, Porcari e Altopascio - e stiamo portando avanti anche nel piano strutturale intercomunale in corso l’idea di progettare una metropolitana di superficie che unisca i vari territori della Piana di Lucca attraversati dalla linea ferroviaria, anche in vista del futuro raddoppio ad opera di Rfi".

"Questo consentirebbe di creare un’alternativa di mobilità sostenibile - aggiungono - in un territorio fortemente interessato dal traffico e dall’utilizzo dell’auto privata, come dimostra un recente studio di una società statunitense dal quale emerge come nella Piana di Lucca ogni automobilista stia 43 ore l’anno in auto. Per questo vorremmo cogliere l’occasione della progettualità in corso sulla ferrotranvia Livorno-Pisa-Lucca per estendere lo studio di fattibilità anche ai nostri territori, con una popolazione di oltre 160mila abitanti, dove si muovono giornalmente circa 70mila pendolari".

"Il tema della scarsa qualità dell’aria rappresenta un’emergenza con livelli preoccupanti di pericolosità per la salute della popolazione - concludono gli amministratori - per questo stiamo collaborando per trovare soluzioni in grado di ridurre le emissioni".

Massimo Stefanini