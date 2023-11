Metro: 40% di posti auto in più. La società ha trovato nuovi spazi. Polemica sugli “sfratti“ al Mazzini

Molti residenti e lavoratori del centro storico disorientati e sconcertati, alcuni furiosi, per la decisione di “Metro“ di sfrattare tutte le auto (abbonati compresi) dal parcheggio sotterraneo “Mazzini“ dal pomeriggio di ieri fino alla mezzanotte di domenica 5 novembre. Un provvedimento senza precedenti, condito da una serie di cartelli peraltro ritoccati giorno dopo giorno, che indicavano prima le ore 18 del 31, poi le ore 14 e infine le 20. In ogni caso dalle 14 di ieri l’accesso è stato interdetto a chiunque, residenti compresi, nonostate le opposte indicazioni fornite appena il giorno prima dallo stesso centralino di Metro.

La società però difende la scelta legata alla gestione delle aree di sosta straordinaria assegnatale per i Comics dal Comune di Lucca. "Gli obiettivi di soddisfare la domanda crescente di posti auto per i visitatori e di limitare il traffico urbano – afferma Metro – sono stati raggiunti aumentando del 40% i posti auto rispetto alla scorsa edizione, grazie all’individuazione di aree aggiuntive che non vanno a sottrarre posti ai residenti. Per la prima volta dopo decenni, viene utilizzata l’area delle ex Officine Lenzi a San Concordio".

"Altre aree al debutto sono la parte interna della Motorizzazione Civile in viale Luporini, l’area della scuola media Chelini a San Vito, l’area delle Ferrovie a San Concordio, inutilizzata da anni, denominata “Binari Alti” e infine l’area circostante il parco a verde di via Nottolini. Viene inoltre ampliato l’utilizzo del Foro Boario e di via della Macchia per auto e camper".

"Il risultato veramente importante è stato raggiunto in via anticipata, per la prima volta, grazie alla vendita online sul sito Metro, adeguatamente promossa anche grazie alle sinergie con Lucca Crea, che ha consentito di vendere tutti i posti auto, per tutti i giorni della manifestazione, in via anticipata, evitando cosi una buona parte del traffico alla ricerca del parcheggio".

"Per quanto riguarda il parcheggio “Mazzini”, di proprietà Metro, subirà limitazioni come tutti gli altri parcheggi comunali. Verrà destinato infatti ad accogliere i mezzi dei diversamente abili che visitano la manifestazione e per soddisfare le esigenze operative di Lucca Crea, società che organizza la manifestazione. I titolari di abbonamento per tale parcheggio, al pari degli abbonati delle altre aree, potranno parcheggiare negli stalli blu fuori delle Mura, oltreché lungo via Bacchettoni e piazza S. Ponziano".

Sempre che riescano a trovare uno libero, ovviamente.