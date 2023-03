Metodo Suzuki, spazio ai baby talenti da 3 anni

Tanti interventi portati a buon fine in questi ultimi anni, in primis la statizzazione ma anche l’auditorium divenuto sala di registrazione audio video, tra i più all’avanguardia in Italia, che anche di recente si è guadagnato i complimenti delle troupe Rai. Per la didattica e la formazione, si è avviato l’innovativo corso di

laurea in Musica applicata all’immagine e del corso di Nuove tecnologie e linguaggi musicali dei media, entrambi pensati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli allievi del Boccherini. Nell’ottica del benessere di allievi e insegnanti, nel gennaio scorso è stato attivato con successo il corso di eufonetika (Metodo Feldenkrais), metodo nato dall’integrazione di pensiero occidentale e orientale che consente di ottenere e mantenere il benessere psicofisico.

E poi ancora, per il secondo anno, l’attivazione di uno sportello di ascolto per dare sostegno psicologico agli studenti. Rispetto alla propedeutica, il Conservatorio ha dislocato nei locali della Provincia il corso di Metodo Suzuki per bambini da 3 a 5 anni, che viene realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Archibaleno, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Grande attenzione anche alla comunicazione e alla promozione del Conservatorio, sia dal punto di vista della didattica che della produzione dei concerti. Entro il mese di maggio sarà online il nuovo sito internet pensato come una vetrina per le attività dell’istituto.