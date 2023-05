Metaverso e intelligenza artificiale Due giornate di Confindustria dedicate a tecnologia e imprese

Due intense giornate per parlare e discutere di metaverso, di realtà virtuale e di intelligenza artificiale. A partecipare al 6° Summit Cnct 2023 di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici sono stati imprenditori, professionisti e personaggi televisivi, riuniti a Lucca nella chiesa dei Servi per due giornate – ieri e questa mattina – all’insegna della tecnologia e dell’evoluzione digitale: un’occasione per ascoltare e confrontarsi con le testimonianze di operatori e di aziende che in questo mondo vedono una possibilità di crescita nei più svariati ambiti.

Il convegno di ieri pomeriggio ha visto partecipare esperti e numerose imprese del territorio e non solo che, attraverso un approccio critico e pratico, hanno avuto occasione di immergersi nel mondo dell’innovazione digitale: una realtà che, nonostante le sue criticità, offre immense opportunità al mondo delle aziende. L’incontro è stato organizzato da Confindustria Toscana Nord assieme a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e si colloca all’interno del Sesto Summit dei territori di Confindustria Servizi Innovativi, ospitato per questa edizione proprio a Lucca.

A presentare l’iniziativa ieri sono stati Edoardo Gisolfi, presidente Comitato Nazionale di Coordinamento territoriale, Marco Camisani Calzolari, docente di comunicazione digitale, divulgatore scientifico e personaggio televisivo, Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord e componente del Consiglio Direttivo di DIH Toscana, e Milena Guerrini, presidente Sezioni Servizio e Terziario.

"Anche il sistema confindustriale toscano crede nell’innovazione digitale: sono infatti aumentate le vendite online – dice Matteini - Oltre il 20% delle imprese ha aumentato le vendite e-commerce e oltre il 25% delle aziende utilizzano almeno un sistema intelligente per la raccolta o lo scambio di dati. Nel 2021, ultimo anno per il quale sono disponibili queste informazioni, il 5-6% delle imprese toscane utilizza almeno un sistema di intelligenza artificiale".

Il dibattito sull’evoluzione tecnologica mira a far conoscere questa realtà alle imprese, anche a quelle più piccole. Questa mattina, infatti, la due giorni all’insegna della tecnologia si è proprio dedicata a questo settore, con un evento privato che ha l’obiettivo di coinvolgere le diverse realtà nel mondo tecnologico ascoltando le loro esigenze.

Giulia Alberigi