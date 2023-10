"Metati accesi a Lucca, Val di Corsonna: tradizione centenaria"

E’ tornato nei cieli della Val di Corsonna un fumo benefico: quello dei metati che, nel rispetto della tradizione centenaria di questo territorio ripropone l’antica tradizione della lavorazione della castagna. Ne sono stati accesi tre quest’anno e rimarranno adesso in funzione per più di 40 giorni, per dare modo a chi vi porta le castagne di completare la raccolta ed al fumo nel frattempo di fare il suo lavoro, di affumicare ed essiccare le castagne.

Un lavoro antico come antiche sono queste valli; che di poco si discosta da quello che era in passato, ma che ormai è sempre più raro vedere. In Val di Corsonna a portare avanti la tradizione, per fortuna, c’è il metato del Giovannino di Valdivaiana (Giovanni Giovannetti). Lui non c’è più ma anche in suo ricordo qui non si è arrestata la tradizione grazie agli amici ed alla sua famiglia. C’è quello dell’inossidabile barghigiano, alpino e scalpellino artista, Leo Gonnella che è stato acceso il località Al Martino. A Valdivaiana l’accensione è stata a cura del nipote di Giovannino, Matteo Ferrari e di Viola Moscardini e Lia Pighini. Nel metato della famiglia Bertolini ad accendere le fiamme i bambini Mariairene e Francesco Bertoncini, Viola Moscardini, Emanuele Marchetti, Elvio Bonaccorsi.

Luca Galeotti