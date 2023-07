Metalmeccanici in sciopero, "Per il rilancio industriale e l'occupazione" #Lucca

Oggi le sigle dei metalmecanici Fim, Fiom e Uilm nazionali scendono in piazza e proclamano quattro ore di sciopero: “Per il rilancio industriale, l’occupazione, gli investimenti, per la transizione sostenibile, per risolvere le crisi aperte“.

“I metalmeccanici - spiegano le parti sociali - stanno vivendo una condizione economica e sociale molto delicata. Sono anni che il nostro Paese vede ridursi la sua base produttiva e, nell’attuale fase di grandi trasformazioni e di processi di transizione – ecologica, digitale, energetica e tecnologica – sono mancati da parte della politica e dei governi gli orientamenti e le scelte sui temi del lavoro e dell’industria“. Fim, Fiom e Uilm chiedono l’apertura di tavoli di confronto sui settori e sulle filiere in difficoltà per definire i piani di sviluppo; l’incremento e il confronto sugli investimenti pubblici e privati nei settori strategici e la reindustrializzazione delle aree di crisi per garantire l’occupazione; di valorizzare e sostenere il reddito da lavoro; l’impegno comune al confronto e all’uso delle risorse del PNRR per lo sviluppo del settore metalmeccanico; la riforma degli ammortizzatori sociali, con strumenti adeguati alla transizione ecologica e digitale; l’incentivazione di contratti di espansione e di solidarietà, per ridurre l’orario di lavoro e favorire l’occupazione giovanile; un piano di formazione sulle nuove competenze, la riqualificazione e la valorizzazione degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema universitario; di intervenire per aumentare la dimensione d’impresa, superare le gare al massimo ribasso negli appalti e stabilizzare il lavoro precario.

Lo sciopero di oggi riguarderà le ultime 4 ore di ogni turno di lavoro nelle province di Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia e Livorno. Stamani alle 9.30 saranno all’Associazione degli industriali, con richiesta d’incontro al presidente, poi il corteo si trasferirà alla Prefettura.