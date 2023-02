Messi a dimora in Pizzorna gli abeti consegnati dopo le feste

La speranza è che non facciano la fine di alcuni di quelli piantati l’anno scorso, che sono rimasti vittime della siccità estrema. Anche in un territorio come quello dell’Altopiano delle Pizzorne, tradizionalmente fresco. Il Comune di Capannori, nel frattempo, raddoppia. Sono stati messi a dimora, ancora sulle colline al confine con la Valdinievole, gli abeti utilizzati per l’albero di Natale, che i cittadini hanno portato nelle scorse settimane al punto di raccolta dietro la sede comunale. Presente all’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio Forestale di Villa Basilica rappresentato da Giovanni Ciniero, Marco Ricci e Giovanni Bertilacchi, l’assessore all’Ambiente Giordano Del Chiaro.

Gli abeti sono stati piantati dopo essere stati selezionati in base al loro stato di conservazione e alla compatibilità della specie con il paesaggio ambientale delle Pizzorne. "Intendo ringraziare tutti i cittadini che hanno aderito alla nostra campagna finalizzata a dare una seconda vita agli abeti dopo il Natale che così possono continuare il loro ciclo vitale con conseguenti benefici per l’aria che respiriamo quale azione per la lotta al cambiamento climatico - afferma Del Chiaro - e l’obiettivo è anche incentivare l’uso di piante naturali, in maniera tale che possano continuare a crescere e a donarci il loro prezioso ossigeno". "Durante l’estate - conclude - provvederemo alla loro annaffiatura incaricando ditte consortili del posto".

Ma. Ste.