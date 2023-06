Messaggio ai non ammessi “La scuola è dalla vostra“

La chiamata al Liceo Passaglia per la prima prova di Maturità, il test di italiano di oggi, è per 158 studenti giudicati “idonei“, 9 invece i non ammessi di cui 3 provenienti dal serale. Ed è proprio a questi ultimi che il dirigente scolastico, Francesco Freola, si vuole rivolgere in prima battuta. “Vorrei dir loro, pur capendo l’inevitabile delusione, che è solo un appuntamento rimandato – sottolinea il professor Feola–.

Nel giudicare noi abbiamo ragionato non solo in base al puro cumulo voti, piuttosto al raggiungimento di competenze. Purtroppo a volte il risultato dell’ammissione non viene centrato per il motivo più banale: il monte di ore di assenza a scuola. E’ una delle eredità che ci lascia la pandemia, la difficoltà di frequentare e di relazionarsi, una fragilità diffusa tra gli adolescenti ad assolvere quotidianamente ai compiti della scuola anche, abbiamo notato, indipendentemente dal fatto che quella mattina siano attesi da una interrogazione o una verifica. E’ importante in questo senso l’assist che ci darà il Pnrr che a settembre ci permetterà di attivare progetti a supporto di questi ragazzi, con finalità didattiche e motivazionali. Per chi è stato rimandato, per chi ha lacune abbiamo per la prima volta questi fondi che ci aiutano contro la dispersione scolastica“. “A chi non ce l’ha fatta a agganciare il test di maturità va il mio messaggio di incoraggiamento: avete la scuola dalla parte vostra, da qui uscirete cittadini formati per il mondo del lavoro e per la società del futuro. Se il nostro compito fosse solo quello di darvi un pezzo di carta avremmo fallito su tutti i fronti“.

“Agli altri mi rivolgo ricordando che hanno fatto un percorso non semplice, nel triennio vissuto in balia dell’emergenza pandemica. Ma ho visto – sottolinea il preside – un grande entusiasmo da parte loro che addirittura hanno voluto dar vita spontaneamente a tanti progetti pomeridiani, sia in campo artistico che musicale. Hanno realizzato attività da loro gestite nel campo del giornalismo, graffiti, pittura, musica“. Una sorta di riscatto da questi lunghissimi mesi – anni – di vicinanza solo virtuale. “In molti nel corso dell’anno ci hanno chiesto ore in più da dedicare nel pomeriggio, ad esempio, allo strumento musicale. Un grande entusiasmo che è la migliore premessa del miglior risultato“.

L.S.