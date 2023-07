Messa internazionale in Cattedrale Giulietti apre le porte ai turisti

Scatta la svolta internazionale per la santa messa festiva nella chiesa cattedrale. Da domenica 6 agosto prossimo la celebrazione delle ore 10,30 avrà valenza internazionale, con letture anche in inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Già da alcuni mesi, su impulso dell’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti, il rettore della cattedrale, monsignor Marco Gragnani, ha iniziato a raccogliere le adesioni di chi può leggere in una delle lingue indicate. In questi giorni è stato diffuso un depliant nelle quattro lingue che riporta una lettera firmata dall’arcivescovo monsignor Giulietti. Tale stampato è stato reso disponibile, anche attraverso l’ufficio turismo del Comune di Lucca su preciso impulso dato dall’assessore Remo Santini, nei centri di accoglienza, negli alberghi, nei bed and breakfast e in ogni altra struttura.

Nel depliant, l’arcivescovo dà il benvenuto a tutti coloro che passano da Lucca e propone loro, se lo desiderano, di partecipare alla messa internazionale. "La Chiesa cattolica di Lucca, che ho l’onore di presiedere, intende dare il suo peculiare apporto all’accoglienza per i molti turisti presenti in città, con la proposta di una celebrazione eucaristica internazionale ogni domenica e ogni festività, nella cattedrale di San Martino. Siamo certi – ha scritto l’arcivescovo – che ascoltare la Parola di Dio e cantare alcune strofe nella vostra lingua aiuterà tutti a sentirsi come a casa, vivendo la messa come un momento di vero incontro fraterno con i cristiani di Lucca e con i tanti altri turisti". Nel suo messaggio, l’arcivescovo, invita anche eventuali ministranti, diaconi o presbiteri presenti a Lucca e provenienti da altre diocesi, a farsi avanti, per offrire il loro servizio: "Provenienti da terre diverse, faremo l’esperienza di essere un solo popolo che Dio ama e che continuamente riunisce, in gioiosa unità, da ogni parte del mondo".

Chi vuole partecipare attivamente a questa proposta può scrivere a [email protected] oppure può presentarsi direttamente nella sacrestia della chiesa cattedrale fino a 20 minuti prima dell’inizio della messa domenicale delle ore 10,30.

"Insieme ai molti fratelli e sorelle che vengono da molti paesi dell’Europa e del mondo per visitare la nostra città di Lucca – ha aggiunto il rettore della cattedrale, monsignor Gragnani – vogliamo celebrare la santa messa domenicale e festiva non solo in italiano ma anche nelle altre lingue. Per ogni celebrazione la cattedrale potrà offrire uno stampato con la traduzione delle letture, delle preghiere e con i canti adatti".

Paolo Mandoli