Messa in sicurezza Val di Vaiana Finanziamento da 486mila euro

Lavori pubblici. Il Comune di Barga ha ottenuto un finanziamento di 486 mila euro per realizzare il secondo lotto degli interventi di messa in sicurezza del versante di Val di Vaiana. Il primo lotto, di 512 mila euro, era stato finanziato lo scorso anno e dopo tutte le procedure burocratiche i lavori sono stati affidati e dovrebbero partire a breve. L’arrivo del finanziamento del secondo lotto darà ora, come spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Onesti, continuità all’intervento che in totale prevede tre lotti per un totale di circa 1,5 milioni di euro. L’operazione riguarda come detto la messa in sicurezza del versante di Val di Vaiana nella montagna di Barga. La presenza di diversi abbassamenti del suolo, evidenti in particolare lungo la strada di Val di Vaiana, ed il fatto che ad ogni evento atmosferico importante si registrasse un loro abbassamento, ha portato il comune di Barga ad intervenire, spiega ancora Onesti.

Dopo le indagini geologiche è emerso che il versante, in un’ampia porzione, è interessato da piccole frane che si stanno muovendo verso il basso. Il timore era che la mancanza di un intervento potesse generare uno scivolamento di un’ampia parte di terreno come era successo negli anni passati per Piaggiagrande. Così la decisione di intervenire che ora finalmente entra nella fase operativa con l’avvio a breve dei lavori del primo lotto e con il finanziamento anche del secondo lotto. Nel primo step si interverrà per la messa in sicurezza di una parte del versante con regimazione delle acque meteoriche che sono la principale causa del problema; nel secondo lotto saranno eseguiti interventi puntuali sulle zone in movimento con anche la realizzazione di palificate per andare a consolidare il versante.

Onesti fa ancora sapere che, per quanto riguarda gli interventi per limitare il dissesto idrogeologico del territorio, che a breve partiranno anche i lavori, già affidato l’incarico alla ditta, per il movimento franoso al di sopra dell’abitato di Catagnana; anche questo finanziato lo scorso anno con un importo di 813 mila euro. A proposito di interventi riguardanti le frazioni, l’assessore ai lavori pubblici riporta anche dell’avvio dell’intervento, per 40 mila euro, riguardante la realizzazione di nuovi loculi (8) presso il cimitero di Albiano.

Luca Galeotti