Messa in sicurezza e restyling Più di un milione e mezzo per i lavori Sopralluogo al Ponte Vergai

L’amministrazione provinciale investirà un milione e 600mila euro per la messa in sicurezza e ristrutturazione del "Ponte Vergai" sulla strada provinciale n.48 di Villa Collemandina, tra le frazioni di Magnano e Canigiano. Il cantiere sarà aperto nel giro di un paio di mesi. Prima dei lavori alla struttura, però, dovrà essere adeguata la strada comunale di collegamento tra le frazioni di Canigiano e Pianacci, un by pass necessario quando il ponte sarà chiuso per almeno 2 mesi nell’arco di un anno di interventi.

Tale strada alternativa, lunga circa 1,6 chilometri, sarà allargata, asfaltata e resa più facilmente percorribile dai veicoli. I lavori di risanamento, miglioramento sismico e di installazione della nuova illuminazione del Ponte Vergai, coincideranno con 90 anni dell’antica struttura inaugurata nel 1933, come ricorda la targa incastonata sulle rocce del versante meridionale, verso Magnano.

La conferma dei lavori si è avuta nel corso di un sopralluogo, a cui hanno preso parte il presidente della Provincia, Luca Menesini, con il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari, i tecnici provinciali e il sindaco di Villa Collemandina, Francesco Pioli. Nel corso del sopralluogo è stato spiegato che ora la Provincia attende l’approvazione del bilancio di previsione nel giro di un paio di settimane e poi procederà a indire la gara di appalto.

La struttura, costruita nei primi anni Trenta del secolo scorso e particolarmente ardita per quei tempi, consente due scavalcamenti, il primo del torrente Corfino, che scorre alla base di una gola profonda 80 metri dal piano stradale, con un arco di luce 62 metri e il secondo di una vallata con un arco di 40 metri.

I lavori, per i quali saranno investiti 1,6 milioni di euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, riguardano un preciso risanamento conservativo di tutte le superfici in calcestruzzo e a vista degli archi e dei pilastri.

Successivamente gli interventi si concentreranno sulle opere di miglioramento sismico attraverso la realizzazione di ritegni sismici lungo l’asse longitudinali delle due arcate, ma anche attraverso l’incremento della capacità sismica lungo l’asse trasversale dei due grandi archi mediante tecniche specifiche di rinforzo. Il progetto prevede poi la realizzazione di un impianto di illuminazione all’avanguardia che valorizzerà l’opera nel suo complesso e tutto il piano viabile. Lo scopo del nuovo impianto a Led è quello di creare una sintonia luminosa tra il ponte e il suo contesto, valorizzandone la forma.

"I lavori - spiegano Menesini e Carrari - erano necessari e non più rinviabili. I disagi per la popolazione residente saranno limitati ad un paio di mesi. Ma a lavori conclusi il grande e antico ponte Vergai sarà non solo più sicuro dal punto di vista sismico, ma scenograficamente molto più bello, grazie al nuovo impianto di illuminazione a Led. Nel corso della primavera del 2024 contiamo di inaugurare il restauro del ponte".

Dino Magistrelli