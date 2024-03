Mercoledì di recuperi. Si giocheranno infatti quattro partite, rinviate per il maltempo sabato 24 febbraio. Nel girone A all’impianto Le Polle si affronteranno alle 15 il fanalino di coda Vagli, che ospiterà il Lammari che si trova in una zona di classifica tranquilla. Nel girone B alle 15 si affronteranno a Monsagrati, Farneta-Veneri e a Carignano Sant’Alessio-Morianese. Quest’ultima gara però riprenderà dal primo minuto del secondo tempo, perché fu sospesa nell’intervallo per il terreno reso impraticabile dalla copiosa pioggia caduta. Completa il quadro la sfida, sempre alle 15, Stiava-San Lorenzo. Intanto il recupero Folgore Segromigno Piano e Valfreddana, match rinviato sabato scorso sempre per l’impraticabilità del campo di Monsagrati verrà deciso nel prossimo bollettino federale.

Alessia Lombardi