Mercoledì da salmoni Con Marco Zanotti festa finale per Spam!

Domani dalle 20, da SPAM! in via Don Minzoni 34 a Porcari, l’ottavo, e ultimo, Mercoledì da Salmoni di questa tornata primaverile. Una grande festa che, dopo il momento conviviale, allietato dall’apprezzatissima Matapa di Spinaci (offerta gratuitamente da SPAM!) prevede l’ultima temutissima stand up performance in cui Fabio Saccomani spiegherà come liberarsi definitivamente dai fricchettoni. A seguire una eccezionale jam session, diretta da Marco Zanotti, percussionista e batterista, nonché uno dei massimi esperti italiani di musica africana e afrodiscendente, con alcuni dei protagonisti della musica locale: Marco Bachi, storico bassista della Bandabardò, il batterista Piero Perelli, il chitarrista Zeno Marchi e Giorgio Grazzini, chitarrista di finger style. Con loro sono attesi anche alcuni partecipanti a sorpresa per coinvolgere e far ballare, come di consueto, il pubblico presente.

Dopo l’ultimo appuntamento di primavera dei Mercoledì da salmoni l’attività di ALDES|SPAM! non si ferma. A giugno gli spettacoli Inferno (premio Ubu 2022 e selezionato per la Nid Platform 2023) e In Girum imus nocte et consimimur igni saranno ospiti del Théâtre de La Ville di Parigi. Per partecipare alla serata occorrono tesseramento e prenotazione. Il tesseramento 2023 potrà essere effettuato attraverso il link https:forms.office.comrbXpzg52gB9. Questo invece il form per prenotarsi alla festa finale: https:forms.office.comrUS1L1mNHfR. Entrambi i formulari sono da compilare entro le 16 di domani (info 3483213503 o 3483213504).