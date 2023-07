Mercato Don Baroni a Lucca: "Un bando per riassegnare i posti vuoti"

Un bando per il mercato bisettimanale del Don Baroni, che permetta di riassegnare i posti vuoti agli attuali concessionari che vogliono migliorare la loro attuale posizione. Questa la richiesta formulata da Anva Lucca, il sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana, all’amministrazione comunale in occasione dell’incontro avuto a Palazzo Santini nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore Paola Granucci e dei dirigenti del Suap. "La riqualificazione del Don Baroni deve essere al centro dell’agenda del Comune per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche – spiegano il responsabile Lucca Massimiliano Logli e il coordinatore dei mercati di Lucca Leonetto Pierotti -. Purtroppo la situazione del mercato bisettimanale è sempre più difficile, con tanti posteggi lasciati vuoti soprattutto il mercoledì. Posteggi che come prevede il regolamento sono assegnati agli spuntisti, ma in molti casi rimangono vuoti dando così una brutta immagine del mercato".

Da qui la richiesta di Anva Lucca di metterli a bando tra gli operatori già presenti. Ancora Logli e Pierotti. "Sarà stilata una graduatoria in base all’anzianità che consenità appunto la scelta dei posteggi ad oggi non occupati. Il passo successivo deve essere quello di una analisi attenta dei posti realmente occupati e di quanti tra quelli liberi possono essere messi a bando per una nuova concessione, magari attraverso criteri mirati che consentano di riportare merceologie oggi assenti".