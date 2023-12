Mercato del Carmine. Il Comune paga oltre 100mila euro per chiudere le vertenze

La pace è stata sancita, anche davanti ai fotografi, qualche giorno fa, quando il sindaco Pardini si recò nei locali del Bar del Sole. Ma la chiusura della vertenza che da oltre un anno vedeva contrapposti Palazzo Orsetti e i gestori del bar che fa parte del complesso del Mercato del Carmine, ha un prezzo, così come per l’altra attività che si era opposta allo sgombero dei locali che saranno oggetto di un importante intervento all’interno del progetto di recupero e rilancio della storica struttura.

Dopo la guerra a suon di ricorsi e controricorsi al Tar, le parti sono infatti arrivate a un accordo transattivo che ha trovato forma in un atto di indirizzo della stessa giunta comunale nel quale si specificano gli importi per chiudere la partita, "considerato che costituisce altresì interesse assolutamente prevalente e preminente per questa Amministrazione dare esecuzione ai lavori sul Mercato del Carmine (con particolare riferimento ai locali occupati dalle attività commerciali in questione), nel rispetto dei rigidi termini imposti in ragione del rilevante finanziamento Pnrr, e quindi definire le plurime vertenze oggi pendenti“.

Il Comune si è impegnato sia per il Bar del Sole, sia per la Macelleria Simonetti: per quest’ultima, il riconoscimento a titolo di indennizzo omnicomprensivo è pari a 42mila euro e prevede anche l’impegno del Comune a collaborare con il titolare per lo smaltimento della cella frigorifera presente nel locale, se richiesto. Per il Bar del Sole di Marcone Monica è invece previsto il riconoscimento a titolo di indennizzo dell’importo massimo omnicomprensivo di 70mila euro. Prevista anche la reimmissione nel possesso, fino al 30 aprile 2024, del vano ad uso bar e adiacente magazzino, con esclusione del chiostro; con facoltà per il Comune di chiedere la liberazione anticipata, in caso di necessità che si dovessero manifestare per l’esecuzione dei lavori relativi al Mercato, con previsione di penali a carico del titolare del Bar per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la riconsegna, nonché con previsione di qualsiasi ulteriore clausola a maggior tutela dell’Amministrazione e, infine, la concessione a titolo gratuito di suolo pubblico per una area di circa 20 mq, per un periodo di due anni, a far data dal momento in cui l’attività verrà trasferita in altro locale.

Fabrizio Vincenti