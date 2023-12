Mercato del Carmine, ci siamo. Due giorni di apertura natalizia

Il Mercato del Carmine apre le porte con una “due giorni” prenatalizia a ingresso libero dove i cittadini potranno scoprire lo spazio della ex chiesa. Con l’iniziativa “Benevenuto Carmine”, la società “4223” che ha vinto la concessione per la gestione dello storico mercato lucchese, propone per il 22 e 23 dicembre, una interessante full immersion. Sarà l’occasione per presentare a cittadini, associazioni e operatori di settore il “Carmine che verrà” anche attraverso proposte e suggerimenti. Non dimentichiamo, che i locali della ex chiesa apriranno nell’autunno 2024.

Si legge nel programma diffuso dalla società: "Assisteremo a un’esposizione degli artisti lucchesi Giulia Santarini, Lorenzo Vignoli, Emy Petrini e Simone Gelli, oltre che del collettivo di giovanissimi artisti “Collettivartistica”, e un mercato artigiano con un’accurata selezione di artigiani del territorio che in quei giorni sposteranno al Carmine le loro botteghe; sarà non solo un mercato dove trovare prodotti unici – prosegue la nota – ma anche un’occasione per poter assistere dal vivo alla loro creazione".

Previsti anche laboratori artigianali per bambini e l’allestimento di un mini studio fotografico per ritratti d’artista. Si tratta di una vera e propria anticipazione di quello che sarà il nuovo Mercato del Carmine, spiegano dalla società "con artisti, designer, artigiani e cibo buono, giusto e sano; inoltre, aziende agricole del territorio proporranno cesti natalizi composti esclusivamente da prodotti locali di alta qualità, oltre che ad essenze, creme e prodotti per il corpo, rigorosamente da filiera corta locale".

Sarà poi allestito un bar temporaneo con caffè, birre e vini del territorio. E ancora due giornate in compagnia dei 33 giri di Armint, il jazz del giovanissimo trio lucchese Cafè Ouvert e i ritmi caldi della bossa nova di Khaled Levy, che porterà in città il suo nuovo progetto, Khaled Levy sings Chet Baker, dove reinterpreta i brani del grandissimo jazzista caro a Lucca". I giovani soci della "4223" tengono molto a questa iniziativa: "Siamo emozionati – dichiara Elena Pardini – e desideriamo che le persone vengano a trovarci per trascorrere qualche ora in compagnia e per capire le potenzialità del nuovo Mercato che non vediamo arrivi il momento di aprire ufficialmente". Vediamo adesso il programma del 22 dicembre. Alle 14.30, apertura e a seguire laboratori artigianali per bambini; alle 17 anticipazioni sul mercato del Carmine che verrà e alle 18.30 degustazione prodotti tipici e accompagnamento musicale con Cafè Ouvert Trio (Jazz Swing) e chiusura alle 20. passiamo al 23 dicembre con l’apertura alle 11e i laboratori artigianali per bambini dalle 11.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17. Alle 18.30, invece, degustazione prodotti tipici e accompagnamento musicale con Khaled Levy, “Khaled Levy Sings Chet Baker (Bossa Nova) e alle 20 chiusura.

Maurizio Guccione