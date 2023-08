Mercato del Carmine, avanti tutta Il Comune vuole aprire il cantiere

Mercato del Carmine, avanti tutta. Nonostante la pesante battuta di arresto ricevuta dal tribunale (che sostanzialmente ha dato ragione agli esercenti), il Comune intende proseguire nelle operazioni per far partire il cantiere al Mercato del Carmine, nonostante nella giornata di martedì il tribunale abbia rigettato la richiesta di sgombero nei confronti di due attività che non hanno accettato di lasciare i locali.

Il giudice Giampaolo Fabbrizzi ha infatti accolto le obiezioni sollevate dagli avvocati delle attività ritenendole fondate e invalidando quindi l’ordinanza di sgombero. Per l’amministrazione Pardini, però, il cantiere deve poter aprire, anche per non mettere a rischio i fondi Pnrr.

"In merito all’annullamento dell’ordinanza riguardante lo sgombero del Mercato del Carmine per l’avvio del cantiere di restauro – viene spiegato dall’amministrazione in una nota – l’amministrazione comunale sta valutando attentamente con i propri tecnici e legali il percorso necessario all’avvio dei lavori programmati e per garantire lo svolgimento degli stessi. Il restauro del grande complesso architettonico e la sua nuova valorizzazione sono un obiettivo strategico dell’intera città e il finanziamento Pnrr da 4 milioni non può essere perso perché rappresenta un’opportunità irripetibile per evitare che il degrado della struttura prosegua per altri decenni. Il Comune di Lucca ha il dovere di privilegiare l’interesse pubblico e, il prolungarsi dell’occupazione dei fondi – in una zona dell’edificio peraltro a rischio di inagibilità - rende sempre più urgente l’avvio dei lavori per non mettere in pericolo il rispetto delle già stringenti tempistiche a cui è sottoposto il finanziamento Pnrr".

Avanti, dunque. Con Confcommercio, però, che chiede al Comune di riaprire il dialogo tra i commercianti e i vincitori del bando, come si ricorderà prodotto e assegnato quando a Palazzo Orsetti c’era Alessandro Tambellini.

"In questi mesi – si legge in una nota dell’associazione – Confcommercio ha lavorato sotto traccia, vista la delicatezza della questione, per contribuire alla ricerca di una soluzione che permettesse il rilancio della struttura, certamente di fondamentale importanza per la città, ma al tempo stesso anche la salvaguardia delle attività esistenti, alcune delle quali contraddistinte da una storia pluridecennale. Alla fine – viene spiegato ancora dall’associazione di categoria – l’intesa fra i soggetti coinvolti, vale a dire il Comune, la società vincitrice del bando per la riqualificazione del Carmine e i privati commercianti dell’area, purtroppo non è arrivata. E gli imprenditori coinvolti si sono visti costretti a ricorrere alle aule di un tribunale per impedire il loro sfratto".

"Adesso che il giudice ha messo un punto fermo sulla vicenda – conclude Confcommercio - esprimiamo in primo luogo tutta la nostra vicinanza alle attività commerciali coinvolte, che hanno visto sancito il loro diritto a rimanere al proprio posto. Al tempo stesso, chiediamo all’amministrazione comunale e all’azienda vincitrice del bando di riprendere il dialogo con gli imprenditori dell’area del Carmine".

Fabrizio Vincenti