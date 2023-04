Mercato artigianale in piazza Napoleone anche oggi e domani

Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione del Mercato artigianale che si terrà in Piazza Napoleone fino a domani, lunedì primo maggio. Il mercato organizzato da Creart Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi. Al taglio del nastro erano presenti il direttore della Cna, Stephano Tesi, e l’assessora al commercio del Comune di Lucca Paola Granucci.

Gli oltre oltre trenta espositori saranno presenti nella mostra mercato, tutti gli stand sono di artigiani e con i prodotti tipici alimentari da tutta Italia. Il mercato sarà aperto dalle 9 alle 20.