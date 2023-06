Mercato antiquario Un’eccellenza lunga mezzo secolo Premio alla fedeltà

Oltre 40 anni di fedeltà al Mercato antiquario di Lucca che lo scorso anno ha festeggiato il cinquantesimo dalla sua istituzione: cono cinque gli espositori che nella giornata di ieri il Comune di Lucca ha deciso di premiare per l’assidua presenza alla rassegna antiquaria che si svolge ogni terzo fine settimana ormai dal lontano 1972. Il sindaco Mario Pardini, insieme all’assessore al Commercio Paolo Granucci, accompagnati da alcuni referenti dell’organizzazione del Mercato, hanno fatto visita ai cinque espositori, due dei quali di Lucca, per consegnare una targa ricordo.

A ricevere il premio, Bruna Marlia (che viene da Sarzana e che da 45 anni presente a Lucca), Filippo Franchi, Pietro Suffredini, Attilio Martinelli e Romano Vecci. "Il Mercato – spiega l’assessore Granucci – sta tornano a pieno ritmo, la conferma arriva dai posti a disposizione che sono al momento esauriti e stiamo valutando se ampliare il numero, perché c’è richiesta. Gli eventuali posti in più sarebbero piazzati nelle strade e piazze attualmente utilizzate, perché pensiamo che uno dei motivi del rilancio sia proprio la sua attuale maggiore compattezza, rispetto a qualche anno fa dove i banchi erano collocati in modo più dispersivo. Gli operatori? Mi pare ci sia soddisfazione, ci sono tanti visitatori ogni mese, semmai c’è da risolvere qualche problema per gli spuntisti con qualche nuovo posto". Attualmente, sono 136 gli operatori del Mercato, 110 dei quali assegnatari, mentre altri 26 hanno licenze temporanee e vanno a coprire eventuali assenze dei primi. Nel 2018 si registrò un consistente ricambio con ben 50 nuovi operatori, negli ultimi anni, il Mercato, anche per rimanere al passo con i tempi, ha concentrato le vendite, con una qualità medio-alta, su vintage e modernariato.

Fabrizio Vincenti