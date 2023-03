Mercatini, giochi e negozi aperti Si avvicina "Porcari in fiore"

Ritorna Porcari in fiore. La festa dedicata al florovivaismo, il giardinaggio, ma non solo, a cura della Fondazione Lazzareschi, con il patrocinio del Comune. Il 18 e 19 andrà in scena questo grande happening nelle strade del centro con laboratori per bambini, mercatini artigianali con le fioriture di marzo, giochi da tavolo, Pompieropoli, la mostra di pittura "Luoghi e momenti" di Dania Picchi, "ciclogiocando". E poi spettacolo con Emozione Danza e Marco Pardini che animerà "La casa delle parole ritrovate", con i giochi di legno, raduno di Vespe e lambrette d’epoca, artisti di strada e zona degustazione gastronomica. I negozi rimarranno aperti. Il 19 mercato straordinario accanto al palazzetto. Da segnalare poi una bella proposta: visto che il 19 marzo è la festa del papà, ci sarà la possibilità di creare con le proprie mani il regalo per il proprio babbo.

Ma. Ste.