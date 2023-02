Mercanti, aperitivo con simpatizzanti e amici alla Pecora Nera

Appuntamento in casa per Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale del Pd e che sostiene Stefano Bonaccini nella sua corsa verso la segreteria nazionale. Mercanti ha incontrato simpatizzanti e amici per un aperitivo ieri sera presso il bar La Pecora Nera di via della Quarquonia, in centro storico, un’altra tappa nella sua corsa verso l’appuntamento del 26 febbraio che deciderà se a succedere a Simona Bonafé sarà proprio l’attuale consigliere regionale eletta nel nostro territorio oppure Emiliano Fossi che è un parlamentare della provincia di Firenze. "Ovunque – scrive Mercanti sul suo profilo Facebook – vado conosco persone nuove e ricevo tante idee e proposte per il Pd e per la Toscana. Siamo in tanti a credere in una politica fatta di un confronto sincero, diretto e costante con i territori".