"Meraviglioso così tanto impegno da parte dei lettori del futuro"

A premiare i piccoli aspiranti giornalisti ieri mattina alla Pia Casa in centro storico, erano presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni del territorio che, con molto entusiasmo, si sono rivolti ai futuri lettori, premiandoli per i loro stimolanti e interessanti articoli prodotti nel corso di questi ultimi mesi.

Alla premiazione erano presenti infatti Simona Testaferrata, assessore all’Istruzione del Comune di Lucca, Maria Teresa Leone in rappresentanza della Provincia di Lucca, il Provveditore Donatella Buonriposi e Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente.

"È meraviglioso vedere così tanto impegno da parte dei lettori del futuro - commenta l’assessore Simona Testaferrata (nella foto in alto)- . Eventi come questi sono una grande occasione per far collaborare i giovani studenti dando loro la possibilità di cimentarsi nella scrittura di un articolo di giornale, affrontando e approfondendo tematiche così importanti".

"La mattinata di oggi segna la fine dell’edizione 2023 di un progetto che prevede un’attività didattica trasversale - aggiunge Maria Teresa Leone - . Un’occasione che ha permesso a tutti i futuri lettori dei quotidiani di sviluppare un argomento e di cimentarsi nella scrittura di un articolo di giornale. Questo progetto, ormai da vent’anni, permette di rendere i bambini e le bambine più consapevoli del mondo della comunicazione".

Tra l’entusiasmo c’è stata anche un po’ di commozione in quanto quella di quest’anno sarà l’ultima premiazione di “Cronisti in classe“ a cui sarà presente Donatella Buonriposi in qualità di Provveditore: dal 1° settembre infatti, l’attuale dirigente dell’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara lascerà l’incarico per raggiunti limiti di servizio.

Un momento che rappresenta al meglio alcuni dei principi più importanti del mondo della scuola: la condivisione, la cooperazione e la valorizzazione degli interessi e della personalità dei piccoli e giovani studenti. "Siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa, un progetto che ci fa capire quanto i ragazzi e i bambini siano attenti all’ambiente e alla tematica dei rifiuti - dice Sandra Bianchi - . Molti dei temi affrontati in questo progetto fanno riferimento alla sostenibilità, alla cura del nostro ambiente e all’impegno che ognuno di noi deve mettere in atto per salvaguardare il nostro pianeta. I piccoli aspiranti giornalisti, con impegno ed entusiasmo, hanno affrontato al meglio queste tematiche: sono stati un vero e proprio esempio che tutti dovrebbero seguire, soprattutto i più grandi".

G.A.