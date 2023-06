Meraki Market al portico di Santa Caterina del Real Collegio

Il prossimo appuntamento con Meraki Market sarà il 2, 3, 4 giugno al Portico di Santa Caterina, Real Collegio, Lucca.

Un’occasione speciale per ammirare le novità di artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca e per visitare il meraviglioso chiostro aperto al pubblico solo in eventi di questo tipo.

Nell’ambito della mostra mercato di questo fine settimana c’è però una grande novità: gli artisti e creativi del Meraki terranno dei brevi incontri con il pubblico per parlare della loro tecnica e della loro passione.