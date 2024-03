"Meno sogni, sì a progetti concreti". Rontani apre la sede elettorale

"Si è perso il senso della quotidianità, servono progetti concreti, niente voli pindarici da parte nostra". Ha esordito così Paolo Rontani all’inaugurazione della sua sede elettorale a Lunata, sulla via Pesciatina, ironia della sorte a pochi metri di distanza da quella di Del Chiaro. Dopo il taglio del nastro ufficiale il discorso alle persone intervenute in una sala gremita. L’ex Udc ha parlato con accanto Martina Fruzzetti, una ragazza della lista civica "Capannori cambia" e non si è trattato di un caso.

"Tra i nostri obiettivi la realizzazione di spazi adeguati per i giovani che in questo Comune - ha scandito Rontani - , sono assolutamente assenti. Dobbiamo creare luoghi di aggregazione per la comunità e per i ragazzi in particolare". Poi il tema della concretezza che è emerso in tutta la sua evidenza nelle parole dell’ex consigliere comunale anni addietro e senza mai nominarlo, si è capito che il bersaglio erano le proposte del candidato del centrosinistra Giordano Del Chiaro: "Ma come si fa a lanciare idee che difficilmente avranno una realizzazione concreta - ha aggiunto Rontani - mi sono trovato a parlare con gli abitanti della frazione collinare di Ruota i quali mi hanno lasciato di stucco. Nonostante reiterati solleciti, per sostituire una lampadina della pubblica illuminazione è servito praticamente un anno. Noi vogliamo cambiare registro in questo senso, meno sogni o imprese faraoniche e maggiore attenzione alle vicende semplici, ma che devono essere risolte per migliorare la qualità della vita alle persone, come ad esempio i lampioni o la manutenzione delle strade".

Altro tema strategico a cui ha fatto riferimento il candidato dell’area moderata, (per ora solo quella, ma potrebbe diventarlo per tutto il centrodestra) il voto. Lanciato una specie di appello a quella fascia di popolazione avente diritto, quasi il 40%, che nella passata tornata elettorale non si è recata alle urne. "Se si vuol un reale cambiamento bisogna dimostrarlo con la presenza e con la partecipazione, non ci si può lamentare senza esserci". Nel mirino del commercialista (in questo argomento è venuta fuori anche la sua professione) anche il bilancio e i rifiuti: "Avrete sentito sicuramente dell’impianto per il riciclo dei pannolini - ha concluso Rontani - dobbiamo monitorarne a fondo tutti gli aspetti".

Massimo Stefanini