Meno di sei mesi fa la tragedia di Torre Tre persone persero la vita, altre due ferite

È successo di nuovo. A distanza di sei mesi un’altra palazzina è esplosa, spezzando vite e provocando immenso dolore. Quello che è accaduto ieri a Montecarlo fa tornare inevitabilmente alla mente la tragedia di Torre. Dove il 27 ottobre scorso, alle 11, una bifamiliare saltò in aria, uccidendo tre persone e ferendone lievemente altre due. Quel giorno persero la vita, tra le macerie, Luca Franceschi di 69 anni e la compagna Luydmyla Perets di 44. La figlia minorenne era a scuola. Debora Pierini, di 26 anni, era da sola in casa e rimase intrappolata per un po’ di tempo prima di essere portata d’urgenza a Cisanello, dove diede alla luce il suo bambino. La giovane donna è deceduta dopo qualche giorno per le gravi ustioni su tutto il corpo.

Anche in quel caso si parlò subito di una fuga di gas. La macchina delle indagini venne messa subito in moto. Il pm Antonio Mariotti aprì un fascicolo per triplice omicidio colposo, crollo, incendio e danneggiamento colposo, lesioni colpose, decidendo di indagare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti a qualsiasi titolo. Una scelta che portò a scrivere nel registro degli indagati 37 persone. Numero ad oggi immutato. Il 22 maggio il gip sentirà le conclusioni dei periti incaricati, in fase di incidente probatorio, di far luce sulle cause. L’unica, per ora, novità è di due settimane fa, quando durante un sopralluogo è stato trovato un buco nel tubo del gas. Estratto da terra, è stato portato via per essere analizzato. Potrebbe protare a una svolta.

Tere. Sca.