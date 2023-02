Meno burocrazia, ecco lo sportello di aiuto

Un calcio alla burocrazia che spesso mette in difficoltà il cittadino. Ma anche alfabetizzazione informatica, inclusione, tutela dalle truffe telematiche, protezione contro la cybercriminalità sempre più diffusa nella società attuale, con tentativi di carpire informazioni economiche e finanziarie. Per centrare tutte queste finalità è nato a Montecarlo lo Sportello di aiuto digitale per le famiglie. Il paesino sul colle del Cerruglio, tra l’altro, è l’ideale per questo tipo di strumento, visto che la maggior parte della popolazione è anziana e quindi con minore dimestichezza con internet. Alla scuola secondaria di Montecarlo è a disposizione dei cittadini uno spazio, un ufficio, di aiuto per tutti quei servizi che in parte le persone hanno imparato a conoscere e ad apprezzare durante il periodo della pandemia e che sono ormai parte della quotidianità.

A titolo di esempio, i cittadini potranno trovare un aiuto per acquisire lo Spid e accedere ai servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche, e quindi avere accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico, alla documentazione Inps, prenotare visite e ritirare esami medici, scaricare certificati anagrafici ma anche comunicare con la propria banca di riferimento, persino cambiare operatore telefonico o fare un acquisto on line, operazioni che presentano per i "nonni" un certo margine di rischio. In questa sede, invece, saranno guidati passo passo, senza preoccupazioni o stress. Lo Sportello è gestito da una operatrice del Servizio Civile Digitale.

Gli orari per poterne usufruire sono i seguenti: martedi` dalle 14:30 alle 16:30, giovedi` dalle 08:30 alle 10:30, venerdi` dalle 14:30 alle 16:30. Per fissare un appuntamento inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected] Le attività Civile Digitale, recentemente sviluppate e previste nel PNNR, fanno parte del programma di azioni finalizzate all’alfabetizzazione e all’inclusione digitale dei cittadini, previste dalla strategia nazionale per le competenze digitali che si pone l’obiettivo di portare entro il 2026 al 70 per cento la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali almeno di base. A Porcari, invece, sono stati organizzati corsi per insegnare ai nonni a districarsi nelle varie maglie del web: inviare mail, creare un account, gestire la posta elettronica e tutto quello che serve nella società attuale, ormai sempre più legata al web per ogni tipo di esigenza.

Massimo Stefanini