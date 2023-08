"Menesini, Pardini e Raspini a Capannori: cosa succede?"

"Il sindaco di Capannori Menesini ha sospeso il ricevimento senza appuntamento per il mese di agosto, esattamente come il primo cittadino lucchese Pardini, allora ci chiediamo cosa dirà l’ex candidato del centrosinistra lucchese Francesco Raspini adesso".

Sono le dichiarazioni dei consiglieri della Lega capannorese Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso sulla pausa estiva dei ricevimenti. "Recentemente Raspini - si legge nella nota del partito del Carroccio capannorese - ha pesantemente criticato il sindaco di Lucca Mario Pardini per aver sospeso fino a settembre il ricevimento del pubblico. A proposito di cambiamento, eccone uno negativo, i problemi delle persone non vanno in vacanza, commentava indignato Raspini sulle sacre pagine di Facebook, quelli che c’erano prima lasciavano sempre aperta la porta di Palazzo Orsetti ed altro".

"Siamo venuti a conoscenza - proseguono i consiglieri leghisti - che anche il sindaco di Capannori Luca Menesini ha sospeso il ricevimento del pubblico dal 4 agosto fino al 15 settembre e ci aspettiamo che il buon Raspini, dall’alto di dispensatore di regole di comportamento a cui solo gli altri sono tenuti ad adeguarsi, richiami all’ordine anche il suo compagno di partito, ricordandogli che nemmeno i problemi delle persone di Capannori vanno in ferie ad agosto così come avviene per Lucca. In tal modo il capogruppo del Pd potrà dimostrare coerenza politica".

"Per quanto ci riguarda - commenta la Lega capannorese - riteniamo che anche i sindaci hanno diritto di tirare il fiato, magari delegando gli assessori a seguire i problemi dei cittadini così come ha fatto Mario Pardini. Sappia però il consigliere Raspini che sono altri i problemi di cui i consiglieri di opposizione devono occuparsi: la polemica sullo stop ai ricevimenti è sterile e priva di rilevanza politica e il continuo ululare alla luna fa perdere credibilità a tutte le altre prese di posizione sugli argomenti di contenuto politico. Noi non vogliamo criticare la decisione di Menesini non trattandosi di argomento di natura politica, ma aspettiamo gli strali del consigliere Raspini".