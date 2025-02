Menesini leader Pse. Mercanti: ”Nomina importante per tutti“

La nomina di Luca Menesini alla guida del gruppo socialista (Pse) nel Comitato europeo delle Regioni viene salutata con favore dal consigliere regionale Pd, Valentina Mercanti, che in una nota parla di un importante riconoscimento per l’ex sindaco di Capannori attualmente consigliere provinciale e comunale a Capannori e di un’importante opportunità per il nostro territorio.

"Faccio tanti complimenti e tanti auguri di buon lavoro a Luca Menesini – scrive Mercanti – questa nomina rappresenta un’opportunità importante per tutto il nostro territorio. Una nomina che, forte anche della sua esperienza amministrativa nelle istituzioni del territorio, potrà risultare decisiva per far sentire la voce della nostra provincia e della nostra regione a Bruxelles e in Europa, oltre che per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. Credo sia da sottolineare come uno degli impegni prioritari riguarderà proprio le politiche della casa: un tema urgente e attualissimo, che va affrontato con programmi, azioni e scelte chiare e continuative che toccano direttamente la vita delle persone, nella quotidianità di tutti i giorni. Da questo punto di vista – aggiunge ancora la consigliera regionale del Pd – sarà totale anche l’impegno della Regione Toscana che su questo settore ha deciso di investire molte risorse".

La nomina di Menesini è arrivata durante la riunione costitutiva del Gruppo del Partito Socialista Europeo al Comitato Europeo delle Regioni per l’inizio del nuovo mandato dell’istituzione. Con circa 170 tra membri e supplenti, il gruppo Pse è il secondo gruppo nell’assemblea politica europea delle città e delle regioni.

Menesini aveva detto: "E’ un onore e una grande responsabilità, quella di assumere la guida del Gruppo dei socialisti europei nel Comitato delle regioni, perché dall’esperienza di Lucca, nel cuore della Toscana, mi batterò per un’idea di Europa più giusta e forte, vicina ai cittadini e alle loro realtà".