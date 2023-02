“Menesini ha ragione, multe no Per l’ambiente serve autocritica“

Per Menesini la via di uscita in tema di qualità dell’aria è una: stop sanzioni, avanti con i finanziamenti. Sul tema oggi interviene Eros Tetti, portavoce di Europa Verde Toscana. “Condivido quanto detto da Menesini in Europa ovvero che con le multe non si cambia la realtà dei fatti, riferendosi alle iniziative sulla qualità dell’aria – premette – , devo però anche aggiungere che non possiamo nasconderci dietro ad un dito o peggio ancora puntarlo solo verso l’ Europa quando concretamente sui territori le amministrazioni locali, non tutte ma in gran parte, continuano per inerzia con le solite politiche ambientalmente devastanti che abbiamo visto nei decenni precedenti e che ci hanno portato fino a questo punto“.

“Consumo di suolo e cementificazioni inutili e devastanti, taglio dissennato degli alberi nelle zone urbanizzate (di questi giorni Villa Bottini) – sostiene – , la sistematica distruzione delle Alpi Apuane, la cementificazione delle spiagge, piste ciclabili assenti, nessuna progettazione per migliorare ed efficientare a livello di macro area il trasporto pubblico, nessun intervento o confronto con le aziende a maggior impatto ambientale, depuratori assenti in molte aree, flebili sforzi di costruire filiere locali, tentativi molto irruenti di ridurre le aree protette e potrei continuare qui con una lista lunghissima. Insomma manca una vera visione ecologista del territorio e manca perchè chiaramente è molto più facile continuare ad amministrare così, senza ulteriori sforzi, senza obiettivi da raggiungere, senza dover abbandonare la fantomatica comfort zone o muovere azioni politiche che potrebbero scontentare qualcuno o far perdere qualche voto“. “E così facendo – conclude Tetti – siamo passati dalla Toscana Felix, come elogiava il nostro buon governo Alberto Asor Rosa a fine anni settanta, alla Toscana da bere anzi da mangiare che vediamo oggi sotto i nostri occhi - ahimè! - quasi irriconoscibile“.