Menesini a Bruxelles “No alle multe“

Aria malata. Il problema lucchese approda anche a Bruxelles, dove è iniziata la revisione della direttiva sulla qualità dell’aria e dove si trova anche il presidente della Provincia Luca Menesini in veste di membro della commissione europea del comitato delle Regioni Enve. “No alle sanzioni stringenti, sì a finanziamenti per cambiare – è il concetto che ha “esportato“ Menesini –. Si tratta di un tema fondamentale per tutelare la salute di tutti. Un’occasione per me per far sentire ai livelli più alti la voce del nostro territorio (Piana di Lucca), che dalla questione è parecchio interessato. Ho detto che con le multe non si risolve nulla, anzi si rischia solo di aumentare le diseguaglianze sociali. C’è bisogno di finanziamenti importanti da parte dell’Europa per far cambiare i riscaldamenti nelle case, per cambiare i mezzi di trasporto e per accompagnare la transizione “verde” delle nostre aziende“.