Memoria collettiva e pacifica Così si superano le divisioni

La presentazione del libro “Un Autunno d’Agosto“ di Agnese Pini – direttrice dei quotidiano del gruppo Monrif: QN, La Nazione, Il resto del Carlino e Il Giorno – ieri pomeriggio al Real Collegio è stata l’occasione non solo per parlare del libro, ma soprattutto per dialogare sul peso della storia e la necessità di arrivare a un processo di riconciliazione attraverso la giustizia. Ospite della libreria Ubik, Pini ha dialogato con la titolare Gina Truglio, la dirigente scolastica Donatella Buonriposi, il caposervizio de La Nazione di Lucca, Francesco Meucci e soprattutto il sindaco Mario Pardini. Proprio da uno spunto di Pardini si è arrivati parlare di quel passato con cui non abbiamo ancora fatto i conti e che porta inevitabilmente a parlare degli effetti che esso ha sul presente e sulla nostra memoria, singola e collettiva. Difficoltà che emergono in particolar modo in occasione di date precise come il 25 aprile, che finiscono per diventare divisive.

“Arriveremo mai al momento in cui potremo veramente festeggiarlo in modo pacifico?” ha chiesto il sindaco a Pini.

“Indubbiamente – ha risposto la direttrice – tra i tanti motivi che ci hanno reso un paese in cui ancora 80 anni dopo non esiste una memoria collettiva, pacifica, c’è anche il tema della giustizia negata per questi crimini di guerra. Che è un trauma collettivo del paese, una ferita non sanata davvero e che quindi non facilita il percorso di una pace vera. Anche perché la nostra pace è stata un po’ rapida, apparente. Per rispondere, penso che ci arriveremo. Assolutamente sì. Perché la storia ha una potenza enorme di messaggio, è il vero giudice. Da giornalista so bene che è pericoloso fare la morale alla cronaca, perché è piena di sfumature. Ma alla storia è necessario fare la morale, perché è la distanza del tempo che ci fa capire in modo inequivocabile che ci sono stati dei buoni e dei cattivi. È il paese che siamo oggi, è la bella e grande ma imperfetta democrazia che siamo oggi che ci fa dire in modo inequivocabile che ci sono stati dei buoni e dei cattivi. È la distanza del tempo che ci consente di guardare al passato senza ambiguità. Quindi lo faremo questo percorso, è inevitabile”.