“Melaverde“ in città per una puntata speciale

La troupe di “Melaverde“, trasmissione di punta del palinsesto Mediaset dedicata al turismo e alle bellezze del territorio italiano, ha fatto tappa a Lucca con Ellen Hidding per registrare una puntata del programma che va in onda la domenica mattina su Canale 5. Riflettori puntati sul verde della città e sui numerosi luoghi ideali per passeggiare, andare a corsa, in bici, a cavallo o fare un soft rating sull’acqua.

Non solo le Mura in evidenza, ma anche spazi come il parco fluviale, esempio di integrazione tra realtà urbana e ambiente

naturale. Grande protagonista anche la ricchezza enogastronomica cittadina, fiore all’occhiello del territorio. E poi ambiente, tradizione e artigianato creativo.