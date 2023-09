Mehta sold out “Grande evento, piccolo teatro“

Chi ben inizia è a metà dell’opera, si dice. Segnale di gradimento migliore non ci poteva essere per il concento di sabato al Giglio promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane nell’ambito delle iniziative per il centenario della scomparsa del compositore che ricorre nel 2024: è già sold out. I biglietti costavano fino a 50 euro, esclusi i diritti di prevendita, eppure la cittadinanza non ci ha pensato su due volte. Anche perchè il nome è quello del maestro Zubin Mehta, interprete di riferimento dell’opera pucciniana, che dirigerà la Filarmonica della Scala.

Soddisfatto maestro Veronesi?

“Sì, ma oggettivamente dispiace non poter accontentare tutte le richieste. Gli eventi sono importanti, il nome di Puccini è una calamita straordinaria, ma il Teatro del Giglio è troppo piccolo, non ha abbastanza posti“.

Eventi grandi teatro piccolo, quindi?

“Con l’aiuto dei nuovi fondi europei si può anche dar ali a progetti. Per esempio penso alla copertura del Teatro di Torre del Lago, come struttura di riferimento dei territori legati a Puccini e degli eventi connessi alle Celebrazioni e al Centenario“.

Non teme che in questo modo i lucchesi si possano sentire “scippati“?

“No perchè, attraverso un cofinanziamento, si potrebbe arrivare a un accordo per poter condividere l’utilizzo del teatro, che a quel punto potrebbe riuscire a soddisfare più pienamente la fame di musica bella in nome di Puccini“.

E’ uno dei suoi obiettivi?

“Sarebbe importante trovare la quadra su questo, anche perchè anche nell’occasione del concerto di piazza Napoleone, eppure si trattava in quel caso di un ampio spazio all’aperto, abbiamo potuto constatare come le richieste fossero di gran lunga superiori alla disponibilità. E’ un attaccamento straordinario a Puccini e alla sua musica, e noi abbiamo il dovere di soddisfarlo“.

Laura Sartini