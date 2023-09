Mehta fa il bis alla Scala: ”Un altro grande successo“

Il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane ha ottenuto un altro grande successo alla Scala domenica, dopo quello ottenuto al Teatro del Giglio con il leggendario maestro Zubin Mehta, che nella stessa giornata su alcuni quotidiani nazionali aveva rilasciato una lunga intervista su Giacomo Puccini, è stato accolto unitamente alla Orchestra Filarmonica della Scala, con una standing ovation dal pubblico di un Teatro alla Scala completamente esaurito in ogni ordine di posti.

“Sono felice ed entusiasta di questo ulteriore grande successo del Comitato – dice il presidente, il maestro Alberto Veronesi – Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile e mi spiace per le tantissime persone che sono rimaste fuori. Si è dimostrato che anche Milano risponde all’appello di Puccini e del suo Comitato, accorrendo in Teatro per celebrare un autore che considera ancora proprio concittadino. Un’ultima riflessione. Questi due eventi con la Scala e Mehta, non fanno che confermare quanto era già stato dimostrato dai concerti precedenti del Comitato: il pubblico ha fame di grande musica, fatta da grandi interpreti. Giacomo Puccini si merita un Festival autunnale-invernale a Lucca, un Festival continuativo che possa, almeno in parte, soddisfare le esigenze di questo pubblico affamato di grande musica che è presente ed è attento alle proposte di qualità”.