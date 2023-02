Medico arrestato per tentato omicidio

E’ finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio un medico 42enne di Lucca, arrestato dai carabinieri domenica sera dopo la denuncia di un ultra ottantenne finito in ospedale con varie lesioni. Una vicenda ancora tutta da chiarire e sulla quale indagano i carabinieri. Sembra tuttavi accertato che tra i due non ci fosse alcun rapporto medico-paziente (anche perché non si tratta di un medico di base), ma solo una conoscenza personale che andava avanti da qualche tempo.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri il 42enne avrebbe aggredito e picchiato violentemente l’anziano al termine di una lite, causandogli un forte trauma cranico: l’uomo ora è ricoverato all’ospedale di Cisanello, mentre il professionista si trova in carcere a Lucca in attesa della convalida da parte del gip.

L’episodio è avvenuto domenica nel centro storico, nell’abitazione dell’anziano, di origine straniera e benestante. Sono stati i vicini di casa a chiamare in serata i soccorsi, dopo aver sentito che il pensionato si lamentava all’interno del suo appartamento e chiedeva aiuto. Proprio l’anziano ha indicato nel medico 42enne il suo aggressore e così i carabinieri l’hanno rintracciato e arrestato, informando il pm di turno, la dottoressa Laura Guidotti.

La contestazione che ha portato in carcere il professionista è al momento molto pesante: quella di tentato omicidio. Ma si attendono adesso gli esami medici per chiarire meglio la situazione e anche il reato contestato. Restano ancora da capire sia l’eventuale movente dell’aggressione che le effettive responsabilità dell’arrestato, che ieri mattina ha potuto parlare in carcere con il suo legale, l’avvocato Florenzo Storelli. Tra le voci che circolano, anche quella di dissapori personali tra i due, legati a motivi economici, ma l’arrestato nega con decisione ogni addebito.

Il gip Antonia Aracri ha comunque fissato l’interrogatorio in carcere per domani, riservandosi, come è prassi, di convalidare il provvedimento stesso (o di rivedere la misura cautelare) alla luce della documentazione che sarà fornita dalla Procura, compresi i referti medici dell’ospedale di Cisanello.