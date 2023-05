Medici in piazza con 14 ambulatori sanitari Visite gratuite anche ad accesso diretto

Appuntamento oggi in piazza Napoleone con gli stand di “Medici in piazza“ e le visite specialistiche gratuite. Saranno 14 gli ambulatori sanitari– 11 stanziali più 3 camper– che dalle 10 alle 17 si prodigheranno sul fronte della prevenzione grazie alla alla collaborazione tra Croce Verde di Lucca e Lions Club del territorio (Lucca Host, Lucca Le Mura e Antiche Valli Lucchesi) con il supporto della Farmacia Novelli, il patrocinio del Comune di Lucca, Cesvot e Viva Sofia. Tra gli specialisti coinvolti Petrone e Di Carlo (diabetologia), Odoguardi, Frugoli, Nardi (cardiologia), Parpinelli (oftalmologia), Siclari e Roggi (pneumologia), Arrigoni (audiometria), Melchiorre (reumatologia), Molea (patologie tiroidee), Grazzini e Lorenzoni (dermatologia), Perpoli (Dae e disostruzione pedriatica), Menchetti (medicina generale), Carmassi e Romboli (analisi del sangue). Ci si prenota attraverso il sito della Croce Verde ma si può accedere anche recandosi direttamente sul posto. L’iniziativa rientra nel ricco calendario delle celebrazioni per i

130 anni della Croce Verde di Lucca che vede in prima persona impegnato il presidente Massimo Borella insieme ai volontari.