Medici di famiglia Sindaco Michelini scrive all’Asl

Sanità pubblica: il sindaco Paolo Michelini affronta la situazione dei medici di famiglia sul territorio di Bagni di Lucca in una lettera inviata alle autorità competenti a cominciare dalla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani, la direttrice del dipartimento Medicina Generale Maria Stella Adani, il responsabile di zona Valle del Serchio, la Presidenza della conferenza dei Sindaci. "Come già anticipato in precedenti incontri con l’ex responsabile di zona Luigi Rossi e la dottoressa Adani - scrive il sindaco - il nostro comune presenta una situazione di forte disagio nei confronti degli utenti per la ridotta presenza di medici MMG o sovraccarico di pazienti".

Scendendo nel dettaglio, il sindaco Michelini fa presente che nel decorso anno ha cessato l’attività il dottor Andrea Bruschini, sostituito dalla dottoressa Spinelli la quale, a sua volta, a fine gennaio ha trasferito la sua attività a Lucca. "E’ da precisare - sottolinea Michelini - che la dottoressa Spinelli aveva in carico circa 700 pazienti. Si è avuto un nuovo inserimento con la dottoressa Pandolfo che però opera a Borgo a Mozzano e non ha ambulatorio nel nostro comune, inserimento peraltro a fonte del pensionamento del dottor Cervetti di Borgo a Mozzano".

"In previsione con il corrente anno - prosegue - è previsto il pensionamento del dottor Vito Valentino e nel 2024 quello del dottor Marco Pelagalli entrambi con il numero massimo di pazienti". Dunque il sindaco richiede all’Asl di affrontare la questione prospettando una soluzione definitiva.

Marco Nicoli