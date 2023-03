"Medici da Lucca e ospitalità nelle nostre case montane"

Ecco, dunque le proposte – sempre riguardo alla paventata riorganizzaziuone della sanità in Valle – che arrivano direttamente dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini.

"Una delle mie proposte in merito è quella di spostare momentaneamente i medici dall’ospedale di Lucca per tamponare nell’immediatezza la loro carenza nella Valle".

"Una seconda, che va incontro alla carenza di conoscenza del territorio da parte di chi si appresterebbe a riformare i servizi sanitari locali e che emerge in tutta la sua realtà sempre più spesso - aggiunge il primo cittadino - , consiste nell’offrire loro ospitalità nelle nostre abitazioni montane per un anno per consentirgli di provare direttamente le difficoltà di spostarsi anche per pochi km, soprattutto nel periodo invernale. Dopo potremmo riparlare di sanità locale e di come renderla più agile, snella e adeguata ai bisogni primari della popolazione".

In merito alle associazioni di volontariato c’è da segnalare come a Fabbriche di Vergemoli è attiva da venti anni la sezione Val di Turrite della Misericordia di Borgo a Mozzano, che opera in soccorso dell’intera popolazione della Valle di riferimento.

Fiorella Corti