“Me lo porto a casa“. A scuola le speciali ‘bag‘ per recuperare il cibo

Parola d’ordine stop sprechi. Concetto semplice quanto l’esecuzione: chi non finisce quello che ha nel piatto se lo porta a casa. E’ il nuovo progetto di educazione alimentare per sensibilizzare le giovani generazioni alla lotta contro lo spreco del cibo. È quello promosso dal Comune di Lucca e realizzato dalla Del Monte Ristorazione, in collaborazione con Terra di Tutti, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio mensa. Un’importante iniziativa che sta prendendo il via in questi giorni con la consegna delle speciali bag in tessuto realizzate da Terra di Tutti e distribuite nelle classi: ieri mattina alla primaria di San Marco. Grazie a queste nuove borse, i bambini e i ragazzi che non consumano il pane, la frutta o il budino uht durante il pasto, potranno riporre il cibo avanzato all’interno delle sacche e decidere di mangiarlo in un secondo momento a casa, magari nel pomeriggio per una merenda sana e gustosa. “Me lo porto a casa” è un progetto che coinvolgerà 3.341 fra bambini e ragazzi iscritti al servizio mensa. L’obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti per rendersi protagonisti di un importante cambiamento culturale promuovendo il recupero del cibo così da non doverlo gettare via e coinvolgerli nel compiere azioni virtuose in grado di fare la differenza nel breve e nel lungo periodo. Sensibilizzazione al riutilizzo, ma anche a un giusto stile di vita.

L’uso della bag incentiva l’abitudine a consumare quotidianamente cibi fondamentali per la nostra dieta, come la frutta: se avanzata durante il pranzo, potrà essere consumata dai ragazzi come spezzafame o come spuntino nel pomeriggio. “La scuola è luogo di educazione e formazione – dichiara l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – e l’educazione alimentare è parte integrante di questo processo di crescita dei bambini e dei ragazzi. Ecco perché come amministrazione comunale riteniamo importante appoggiare e sostenere progetti come questo, realizzato insieme alla Del Monte Ristorazione e a Terra di Tutti, perché si tratta di un modo molto concreto per veicolare un messaggio che va contro lo spreco alimentare, a favore dell’ambiente e per una sana e corretta alimentazione. Le bag colorate diventeranno un accessorio indispensabile negli zaini e nelle cartelle degli studenti delle scuole primarie e della secondaria coinvolta e il volantino dell’iniziativa sarà un utile strumento conoscitivo per i genitori dei bambini e dei ragazzi che partecipano al progetto”.

“Dobbiamo insegnare ai più piccoli a dare il giusto valore al cibo - afferma Nicola Giannecchini, amministratore di Del Monte Ristorazione -. Prendere coscienza della necessità di ridurre gli sprechi alimentari e assumere comportamenti virtuosi anche a tavola, vuol dire compiere un passo avanti nel rispetto degli altri, di noi stessi e della sostenibilità ambientale. Tutto questo deve avvenire partendo da un’educazione alimentare mirata fin da piccoli“.