Maximulte di duemila euro Nei guai due automobilisti privi di assicurazione

Erano alla guida di due auto poste sotto sequestro a seguito della mancanza dell’assicurazione e, adesso, dovranno pagare una maxi-sanzione di quasi 2mila euro. E’ accaduto a due automobilisti che sono stati fermati – in due servizi distinti – dagli agenti della Polizia Provinciale: si tratta di due uomini, il primo residente del comune di Lucca e il secondo in quello di Capannori.

Il lucchese era stato fermato alcuni giorni fa dalla Polizia Provinciale, che, verificando l’assenza della copertura assicurativa, avevano posto sotto sequestro l’auto. Sono passati solo pochi giorni e gli agenti hanno nuovamente fermato l’uomo che si trovava alla guida dello stesso veicolo sequestrato. E questo ha fatto naturalmente scattare la maxi-sanzione.

Più complessa la vicenda che vede protagonista il cittadino di Capannori: l’automobilista, infatti, aveva una lunga storia di precedenti alla guida. Da accertamenti effettuati d’ufficio è emerso che il verbale elevato dalla Polizia Provinciale era il quarto in un triennio, ad opera di diverse forze di polizia, per mancanza di assicurazione Rca obbligatoria che veniva contestato al conducente. Non solo: l’uomo viaggiava con una patente scaduta nel 2014 e ritirata nel 2019 e anche recentemente era stato ‘pizzicato’ da un’altra forza di polizia che, per motivi analoghi, aveva già posto la macchina sotto sequestro amministrativo. Oltre alla sanzione per la mancata copertura assicurativa al conducente, gli è stata contesta anche la reiterazione per la guida con patente ritirata.

Ai due conducenti senza copertura assicurativa, quindi, è stata comminata una sanzione (ex art 213 c8 CdS) di 1984 euro con la contestuale confisca dei mezzi di trasporto, poiché in qualità di soggetti aventi la custodia di veicoli sottoposti a sequestro, vi circolavano abusivamente. Per quanto emerso dalle verifiche effettuate che hanno evidenziato tali gravi condotte, sono stati trasmessi gli atti alla Prefettura di Lucca e questa adesso procederà con la definitiva revoca della patente di guida ad ambedue i trasgressori.

"I controlli stradali – dichiara il comandante della Polizia Provinciale, Elio Cappellini (nella foto) – contribuiscono significativamente e positivamente a migliorare la sicurezza sulle strade e, come in questi due casi, quando effettuati in modo efficace portano non solo alla prevenzione di situazioni pericolose, ma soprattutto alla definitiva rimozione di veicoli non sicuri dalle strade. Quelle effettuate dalla Polizia Provinciale sono due operazioni simili, che si sono verificate in due diverse situazioni che evidenziano la ripresa con sistematicità e la pianificazione dei controlli delle strade provinciali da parte della Polizia Provinciale, cosa che sta dando risultati concreti in termini di prevenzione, poiché il risultato che ci siamo posti è quello della sicurezza sulle nostre strade e faremo tutto il possibile per cercare di garantire questo obiettivo".