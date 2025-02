Maxifurto di adesivi per dentiere: arrestato con 98 confezioni dal valore complessivo di 800 euro

Lucca, 24 febbraio 2025 – A Lucca i carabinieri della stazione di Pieve di Compito hanno arrestato un cittadino rumeno, 38enne, senza fissa dimora, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, per il reato di furto commesso in danno di un supermercato a marchio Esselunga. L'addetto alla sicurezza ha fermato prima dell'uscita un cittadino straniero, che verosimilmente aveva occultato della merce non pagata sotto i vestiti. Giunti in pochissimi minuti presso il supermercato, i carabinieri hanno identificato il cittadino rumeno, che a seguito di perquisizione personale veniva rinvenuto in possesso di 98 confezioni di adesivo per dentiere Kukident, per un valore complessivo di oltre 800 euro, che sono state restituite al direttore dell'esercizio. L'arrestato, al termine delle formalità di legge, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma in attesa dell'udienza di convalida.