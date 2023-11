Maxi quercia crollata. Paura in strada nella notte

Per fortuna non stava passando nessuno, né a piedi né in auto o a bordo di un veicolo. Martedì sera verso le 22,30 una grossa quercia, infatti, si è abbattuta, a causa del vento, sulla strada a Montecarlo, in via San Martino, di fatto interrompendo la circolazione. Nelle ultime settimane il maltempo ha continuato a causare danni in tutta la Toscana e in Lucchesia, e la situazione deve ancora essere tenuta sotto controllo.

Hanno dovuto lavorare per ore, fino alle tre del mattino successivo i vigili del fuoco per liberare la carreggiata. Il transito è ripreso regolarmente soltanto ieri mattina.

"Martedì sera è arrivato una specie di uragano, durato soltanto un quarto d’ora o poco più, ma con raffiche intense – spiega il sindaco Federico Carrara – che ha provocato qualche disagio. L’albero di via San Martino era di notevoli dimensioni, con il tronco di alcuni metri di diametro. Nemmeno una pianta simile ha resistito, anche perché i terreni in questo periodo sono fradici di acqua caduta nelle ultime settimane. Meno male che quando la quercia è caduta non c’era anima viva, altrimenti non si sa come sarebbe andata. La strada è provinciale, ma da palazzo Ducale non potevano inviare nessuno, così è arrivata la Protezione Civile nostra e ovviamente i vigili del fuoco che hanno dovuto far arrivare anche il mezzo per gli interventi in quota, oltre all’autogru. E’ stato complicato – prosegue il primo cittadino, – poiché si è dovuto procedere a tagliare i rami più alti della chioma per evitare ulteriori problemi".

Tra l’altro questo non è stato l’unico episodio nel paese collinare, più colpito di altri, forse perché più esposto. "Un altro albero è stato sradicato dal vento nel tratto del parco nel boschetto che collega piazza d’Armi al centro storico – aggiunge Carrara – ma in quel caso è chiaro che non ci fosse nessuno. Si è rotta la recinzione ma tutto sommato è un effetto collaterale minimo, basterà ripristinarla ed effettuare la pulizia a terra dei detriti".

Non si registrano danni, invece, sia a Porcari sia ad Altopascio, tranne qualche ramo spezzato e poco altro. La situazione viene comunque costantemente monitorata per le prossime ore.

Massimo Stefanini