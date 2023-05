Maxi murales a San Martino in Freddana Le cabine elettriche si vestono di “rosa“

Il passaggio del Giro d’Italia è sempre una festa, di sport ma anche di comunità: un’energia che E-Distribuzione ha trasformato in un progetto di rigenerazione urbana delle proprie cabine elettriche. Per il quinto anno consecutivo, infatti, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, in parallelo al Giro d’Italia, ha promosso il progetto Cabine in Rosa, l’iniziativa di street art che porta la creatività lungo le tappe della competizione ciclistica e che in questa edizione 2023 vede Pescaglia tra le otto località italiane sede dell’iniziativa. Così a Pescaglia, in località San Martino in Freddana, l’artista Ginevra Giovannoni (nella foto) ha dato forma a un murales che raffigura un ciclista immerso nel verde della Toscana, a richiamare il dialogo tra l’uomo e la natura che la bicicletta ispira. Ginevra ha pennellato con maestria sulle 3 facciate della cabina di E-Distribuzione, rendendo omaggio al passaggio del Giro, ma anche alla Garfagnana, terra di bellezze paesaggistiche e di energia rinnovabile.