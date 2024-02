Maxi impianto fotovoltaico. L’azienda agricola fa ricorso al Tar

Era nell’aria. Sull’impianto fotovoltaico a Porcari a decidere sarà il Tar. L’azienda agricola interessata alla sistemazione dei pannelli sul terreno di via Forabosco, infatti, dopo aver ricevuto dal Comune di Porcari parere di non realizzabilità, nell’area scelta, del progetto che avrebbe prodotto 3 megawatt di energia elettrica, aveva presentato una versione ridimensionata dello stesso progetto. La risposta del Comune, protocollata lo scorso 9 gennaio, non era tuttavia cambiata: l’area destinata all’intervento, cerniera verde tra la collina e il lago della Fornace, non avrebbe potuto accogliere un impianto di quel tipo. Energie rinnovabili sì, ma non ad ogni costo. Dopo aver ricevuto il secondo atto di diniego, l’impresa ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Un lungo documento che, oltre alle motivazioni di diritto, rileverebbe un "eccesso di potere" dell’attività amministrativa in opposizione. "Abbiamo percorso tutte le strade consentite dalla legge – commenta il sindaco Leonardo Fornaciari – per scongiurare l’impianto. Lo abbiamo fatto con la convinzione che il Comune abbia il dovere di perseguire l’interesse pubblico e il rispetto delle norme che, a nostro parere, indicano che l’area non è idonea ad accoglierlo. Non ci sono vincoli paesaggistici scritti nero su bianco sull’area scelta. Ma ne esiste anche un’altra, ed è che quell’area di fatto esprime valori naturalistici di pregio per Porcari. Non a caso l’amministrazione comunale ha acquistato l’adiacente ex Fornace, con l’intento di renderla parco pubblico e area a verde".

Massimo Stefanini