Maxi furto in un negozio del centro. Bottino da oltre 10mila euro

Sono passati dal retro, piegando la rete di recinzione che è adiacente ad un boschetto, protetti dalla presenza di un immobile che li ha schermati rispetto alle telecamere della videosorveglianza. Poi sono saliti su alcuni pancali lasciati lateralmente rispetto all’ingresso dell’esercizio commerciale e da lì, probabilmente con un piede di porco, hanno spaccato la finestra per entrare e svaligiarlo. Il bottino è di circa 10 mila euro. Altro clamoroso furto nel centro di Altopascio, a danno di attività produttive. Nel mirino dei ladri stavolta il negozio di parrucchiere di Riccardo Franchi, sulla via Gavinana, a pochi metri dal viale Europa ma anche dal centro storico. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato. I soliti ignoti devono aver pianificato ogni dettaglio. Arrivare da dietro li ha garantiti dalla eventuale presenza di occhi indiscreti e da quelli...elettronici.

"Dopo aver divelto il gancio dell’infisso, in alto, si sono calati all’interno e hanno cominciato a razziare materiale – racconta il titolare Riccardo Franchi – conoscendo bene tutta la merce di valore. Purtroppo avevamo lasciato il fondo cassa, circa 800 euro e ovviamente è sparito. Non lo facciamo mai, si vede era destino".

"Ma oltre a questo i malviventi si sono impadroniti di un paio di parrucche di valore, circa mille euro ciascuna; attrezzature varie, macchinette che adoperiamo ad esempio per la barberia che abbiamo accanto, profumi, colori ed altro. Nessuno ha visto o sentito niente. Un fatto che mi ha colpito molto è che stranamente il pavimento era praticamente pulito, senza impronte di scarpate, come è stato possibile, considerando che venerdì ha piovuto tutto il giorno e quindi fuori c’è fango? Per fortuna – sottolinea l’imprenditore, – poltrone, arredi, lozioni ed altro si sono salvati, a volte mettono a soqquadro tutto, devastano. Magari qui hanno trovato subito ciò che volevano e non si sono innervositi. Almeno in questo caso è andata bene, altrimenti sabato mattina non avrei aperto. Però ci sono i danni alla finestra. Arrivare per cominciare una giornata di lavoro e trovare queste sorprese lascia davvero tanta amarezza".

Franchi, attività esistente da oltre mezzo secolo, è stata visitata dai ladri altre volte in passato. Formalizzata la denuncia ai carabinieri, i quali hanno avviato le indagini.

Massimo Stefanini