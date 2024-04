Maxi finanziamento a Imt. Due milioni e mezzo per il progetto Compact

È di due milioni e mezzo di euro il finanziamento che si è aggiudicato Alberto Bemporad, professore di Automatica alla Scuola Alti Studi Imt relativo a un progetto di ricerca di base in grado di sviluppare tecniche computazionali per il controllo predittivo e adattativo. Una cifra importante per il docente che in passato è stato direttore della Scuola e che riguarda il prestigioso "Erc Advanced Grant", bandito dall’European Research Council e che finanzia progetti di ricerca presentati da ricercatori senior e già affermati con curriculum di rilievo a livello internazionale, per svolgere ricerche negli stati membri dell’Ue o nei paesi associati.

"Il progetto ‘Compact‘, uno dei dodici a ottenere l’Erc Avanced Grant” in tutta Italia – si legge in una nota di Imt – avrà una durata di 5 anni e vedrà il reclutamento di una decina tra ricercatori e dottorandi e l’acquisto di strumentazioni specifiche tra cui due robot. ‘Compact’ è uno dei 107 selezionati in tutta Europa tra le 787 proposte presentate nelle aree delle Scienze fisiche e Ingegneria e uno dei cinque in tutta Italia, nell’area di riferimento".

Ma vediamo di che cosa si tratta. L’ambito di ricerca del progetto ‘Compact‘ – prosegue la nota – "è quello dei sistemi di automazione, sistemi che hanno importanti applicazioni in diversi ambiti dell’ingegneria industriale, in particolare nella robotica, nel settore automotive, navale, aeronautico, energetico e più in generale in tutti gli ambiti in cui trova applicazione la tecnologia che utilizza complesse operazioni per la gestione e il controllo di macchine e processi". Tra le importanti ricadute nel progetto, la riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo dei sistemi di automazione, sia mediante la generazione automatica di esperimenti ottimali per la raccolta di dati utili all’apprendimento automatico di modelli predittivi.

Soddisfazione per il prestigioso risultato è stata espressa dal rettore di Imt, Rocco De Nicola. "Mi congratulo con il professor Bemporad per l’importante risultato ottenuto, che testimonia a livello internazionale il valore della ricerca svolta alla Scuola Imt; L’Erc Advanced Grant, porterà risorse preziose in termini di finanziamento, professionalità e strumentazioni. Quest’ultimo periodo – prosegue De Nicola – è stato pieno di riconoscimenti e di soddisfazioni per la Scuola: pochi mesi fa il progetto “Space” del professor Amos Bertolacci ha vinto un cospicuo finanziamento dal Fondo Italiano per la Scienza e da poco è arrivata a Lucca la professoressa Chiara Franceschini, coordinatrice di un altro importante ERC Advanced Grant, il progetto “Archiater”, che lei stessa dirigerà tra la Scuola IMT e la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera da dove proviene". A Imt lavorano cinque professori che hanno vinto un ERC Grant su un totale di 29.

La professoressa Franceschini è una delle tre ricercatrici donne italiane ad avere ottenuto il finanziamento.

Maurizio Guccione